Nazilli Belediyespor'a sponsor desteği – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'a sponsor desteği

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'a sponsor desteği

    TFF 2'nci Lig 'ta küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan , Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Mondial ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Tesisleri'nde gerçekleşen törene Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Özgen Türker ile şirket CEO'su Yusuf Öksüzömer katıldı. Sponsorluk anlaşmasının 2018-2019 sezonun devre arasına kadar geçerli olacağı açıklandı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
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