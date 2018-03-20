Nazilli Belediyespor'u Görkem sırtlıyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'u Görkem sırtlıyor

    Nazilli Belediyespor'u Görkem sırtlıyor

    2'nci Lig 'ta 'un ara transfer döneminde Fenerbahçe altyapısından renklerine bağlağı Görkem Bitin, takımını sırtlamayı sürdürüyor. Kritik gollerle siyah-beyazlılara hayat veren 19 yaşındaki forvet, son Silivrispor deplasmanda takımı gerideyken attığı penaltı golüyle 1 puanı getiren isim oldu. Nazilli, Görkem'in golüyle 23 puana ulaşıp Fethiyespor'u geçerek aylar sonra ilk kez düşme hattından çıktı. Ligde forma giydiği 9 maçta 6 kez ağları sarsan genç forvet, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:13
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