Nazilli Belediyespor'u Görkem sırtlıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe altyapısından renklerine bağlağı Görkem Bitin, takımını sırtlamayı sürdürüyor. Kritik gollerle siyah-beyazlılara hayat veren 19 yaşındaki forvet, son Silivrispor deplasmanda takımı gerideyken attığı penaltı golüyle 1 puanı getiren isim oldu. Nazilli, Görkem'in golüyle 23 puana ulaşıp Fethiyespor'u geçerek aylar sonra ilk kez düşme hattından çıktı. Ligde forma giydiği 9 maçta 6 kez ağları sarsan genç forvet, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:13
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Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 1
Yorum
kafkasyalı o sene bu sene.
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Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...
Toplam 9
Yorum
Murat Sahada koşmayan, sadece ayağına gelen topa vuran veya her fırsatta kendini atıp faul almaya çalışan bi adama 1 milyon verilmez...
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
Yorum
samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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