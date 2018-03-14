Altay'da hazırlıklar tam kadro devam ediyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıklar tam kadro devam ediyor

    Altay'da hazırlıklar tam kadro devam ediyor

    2'nci Lig 'ta pazar günü deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor ile karşılaşacak olan lider uzun süre sonra tam kadro idman yapmanın sevincini yaşıyor.

    Siyah-beyazlılarda devre arasında sakatlık yaşayan ve 'un takıma dönmesinin ardından adale sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Hüsamettin de iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Genç golcü gelecek hafta İzmir'de oynanacak Silivrispor maçına kadar hazır hale gelecek.

    İzmir ekibinde cezası sona eren deneyimli stoper İbrahim Öztürk de Sakarya deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak. Biteme 8 hafta kala takipçisi Gümüşhanespor'un 1, Bugsaşspor ve Şanlıurfaspor'un 2 puan önünde yer alan 50 puanlı , son bölüme eksiği olmadan girmenin avantajıyla hazırlanıyor. Öte yandan Sportif Direktör Özden Töraydın, geçen haftaki Kırklarelispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren İbrahim Akın ile özel bir toplantı yaparak tecrübeli futbolcuya uyarılarda bulundu.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay'da hazırlıklar tam kadro devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN