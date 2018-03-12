Aydınspor 1923'te aynı kabus
Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2'nci Lig'den düşen Aydınspor 1923, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta da düşme hattından kurtulamayıp taraftarını endişelendiriyor. Son olarak Cizrespor'a da deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 6 haftadır galibiyete hasret. Amatör kümenin eşiğine gelen Aydın, 6 haftalık periyotta 5 mağlubiyet alırken hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Grupta son 8 maç öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisindeki Aydınspor'da teknik direktörlük görevine 3 hafta önce Akif Başaran'ın yerine Mustafa Ceviz'in getirilmesi de henüz sıkıntıya çare olmadı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:24
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Negredo’dan teşekkür
Toplam 6
Yorum
BJK'li Love'a 3 milyon Euro gömen Yönetim'e de selamlarimi iletin demeyi unutmus... Bari Jahovic'i veya bedavaya Demba'ba'yi alsaydik...
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Şok gelişme! Liglere ara verildi!
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Görüntülere bakilirsa en dogrusu yapilmis ! Klüp baskaninin, tasidigi silâhi bilerek gösteren bir edayla sahaya inisini iyi yakalamislar..
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 15
Yorum
TFF işini yap TFF.Başkanı incelemeye alsın.Basit olay değil.gereğini yapmalı.
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