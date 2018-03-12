Aydınspor 1923'te aynı kabus – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'te aynı kabus

    Aydınspor 1923'te aynı kabus

    Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2'nci Lig'den düşen , TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta da düşme hattından kurtulamayıp taraftarını endişelendiriyor. Son olarak Cizrespor'a da deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 6 haftadır galibiyete hasret. Amatör kümenin eşiğine gelen , 6 haftalık periyotta 5 mağlubiyet alırken hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Grupta son 8 maç öncesi kurtuluş hattının 4 puan gerisindeki Aydınspor'da teknik direktörlük görevine 3 hafta önce Akif Başaran'ın yerine 'in getirilmesi de henüz sıkıntıya çare olmadı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:24
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