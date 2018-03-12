Altay'a düşük not – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Altay'a düşük not

    Altay'a düşük not

    TFF 2'nci Lig 'ta son 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunu koruyan 50 puanlı Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının sergilediği futbolu beğenmediğini söyledi. Ligde 4'te 4 yaptıktan sonra üst üste Fethiyespor ve SBS 'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, haftayı yenilgiyle kapatan 1 puan ve 1 basamak gerisindeki Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 3'e çıkarma fırsatını kaçırdı.

    "Kötü bir zamanda, kötü oyunla, kötü bir beraberlik aldık" yorumu yapan Taşdemir, "Dünkü oyun hoşumuza gitmedi. Yakalayabileceğimiz avantajı elimizin tersiyle ittik" şeklinde konuştu.

    İç sahada beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden genç teknik adam, "Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için oyuncularımıza kalan haftalarda içeride galibiyet, dışarıda en kötü 1 puan parolasıyla mücadele edeceğimizi söylemiştik. Taraftarımızın önünde kazanamadık. Bu hafta deplasmanda Sakaryaspor'u yenerek yaşadığımız bu kaybı telafi edeceğiz. Ben genel anlamda takımımda bir sıkıntı görmüyorum. Hep beraber hatalarımızın farkına varıp tekrar çıkışa geçeceğiz" dedi. Öte yandan maçında güvenlik gerekçesiyle Altay taraftarına deplasman yasağı uygulanacağını iddia edildi.

    TAŞDEMİR: "İBRAHİM AKIN KENDİNE KIZDI"
    Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dünkü SBS maçının 55'inci dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübeye gitmeyip direkt soyunma odasının yolunu tutan İbrahim Akın'ın kendi kötü performansına sinirlenmiş olabileceğini iddia etti. Futbolcusuyla bu konuda görüşmediğini belirten Taşdemir, "Sıcağı sıcağına bu olayı konuşmadık. Maçın adrenaliniyle böyle şeyler olabilir. İbrahim istediği gibi oynayamadı. Ben böyle olaylara takılmıyorum" diye konuştu.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
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