Menemen Belediyespor galibiyete inanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Hatayspor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, İzmir'e iyi bir skorla döneceklerini söyledi.
Hatay'a lider gideceklerini hatırlatan Kaya, "Amacımız evimize lider dönmek. Zor bir maç olacak. Futbolcularıma inancım tam. Yenemezsek bile yenilmemeliyiz. Oradan alacağımız beraberlik de bizi üzmez. Ancak tek düşüncemiz kazanmak" yorumunu yaptı.
Yenilgi halinde ise yarışın sonuna kadar süreceğini ifade eden Kaya, "Biz şampiyonluk yoluna yüreğimizi koyduk. Hepimizin inancı tam. Çetin bir zirve yarışı oluyor. Biz çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz" yorumunu yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, Murat'ın kırmızı kart cezalısı olduğunu, Mustafa, Kerem ve Ardahan'ın ise sakatlıklar yaşadığını belirtti. Kritik randevu öncesi Menemen Belediyespor 57 puanla ilk sırada yer alırken, Hatayspor 55 puanla 2'nci basamakta bulunuyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:33
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 vurmak serbes q7 dokunduan kart vaybe hakemlik bitmiş
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıskançlıgı var rakip takımlarda boyle yetenek olmadıgı çin
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıslanıyorlar onun için cezayı çok veriyorler
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