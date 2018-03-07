Menemen Belediyespor galibiyete inanıyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    galibiyete inanıyor

    Menemen Belediyespor galibiyete inanıyor

    TFF 2'nci Lig 'ta şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Hatayspor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak 'da teknik direktör , İzmir'e iyi bir skorla döneceklerini söyledi.

    Hatay'a lider gideceklerini hatırlatan Kaya, "Amacımız evimize lider dönmek. Zor bir maç olacak. Futbolcularıma inancım tam. Yenemezsek bile yenilmemeliyiz. Oradan alacağımız beraberlik de bizi üzmez. Ancak tek düşüncemiz kazanmak" yorumunu yaptı.

    Yenilgi halinde ise yarışın sonuna kadar süreceğini ifade eden Kaya, "Biz şampiyonluk yoluna yüreğimizi koyduk. Hepimizin inancı tam. Çetin bir zirve yarışı oluyor. Biz çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz" yorumunu yaptı.

    Deneyimli çalıştırıcı, Murat'ın kırmızı kart cezalısı olduğunu, Mustafa, Kerem ve Ardahan'ın ise sakatlıklar yaşadığını belirtti. Kritik randevu öncesi 57 puanla ilk sırada yer alırken, Hatayspor 55 puanla 2'nci basamakta bulunuyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:33
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