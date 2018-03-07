Nazilli Belediyespor'dan birlik çağrısı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan birlik çağrısı

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4e1cdbc3-0041-4733-b5b3-e1ce8f262acd" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'dan birlik çağrısı

    2'nci Lig 'ta kümede kalma mücadelesi veren 'da başkan , pazar günü oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısında bulundu.

    Son 9 haftaya girildiğini ifade eden , "Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik içinde kenetlenme günüdür. Takımımızın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Hepimizin kenetlenmesi, takıma kurtuluş yolunda büyük güç verecek. Sakaryaspor karşılaşmasında tüm ilçe halkımızdan destek bekliyoruz ve tribünleri dolu görmek istiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımıza da inancımız tam" ifadelerini kullandı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:56
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