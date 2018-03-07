Son 9 haftaya girildiğini ifade eden Özgen Türker, "Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik içinde kenetlenme günüdür. Takımımızın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Hepimizin kenetlenmesi, takıma kurtuluş yolunda büyük güç verecek. Sakaryaspor karşılaşmasında tüm ilçe halkımızdan destek bekliyoruz ve tribünleri dolu görmek istiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımıza da inancımız tam" ifadelerini kullandı.



