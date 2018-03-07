Nazilli Belediyespor'dan birlik çağrısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, pazar günü oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısında bulundu.
Son 9 haftaya girildiğini ifade eden Özgen Türker, "Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik içinde kenetlenme günüdür. Takımımızın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Hepimizin kenetlenmesi, takıma kurtuluş yolunda büyük güç verecek. Sakaryaspor karşılaşmasında tüm ilçe halkımızdan destek bekliyoruz ve tribünleri dolu görmek istiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımıza da inancımız tam" ifadelerini kullandı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
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Kucka'ya tepkiler haksız değil!
Toplam 8
Yorum
ged 61 bizim takıma katkı yapmıyacağını bile bile kuçka yı değerinin 3 katına transfer edip duygusallık yaşayanlar gün yüzü görmesin...
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İkinci devre kabusu
Toplam 1
Yorum
Gslı Maçı Rıza hoca eliyle verdi..Gol atamıyorsun bari yeme..Kucka ve Olcay değişimi büyük hataydı..
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 25
Yorum
emmy Feghouli'ye 3 maç verenler buna 8 maç vermeli.Kural dışı hareket diye adama 3 maç verdiniz.Burda haklı veya haksız yumruk var.
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