Karşıyaka'da sorun çözüldü – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka'da sorun çözüldü

    Karşıyaka'da sorun çözüldü

    2'nci Lig 'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme görüşmeleri kapsamında borçları ödenebilir seviyeye çekmeye getirmek isteyen Karşıyaka, eski futbolculardan 'nın alacak dosyasını kapattı.

    Kariyerinde 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 1.5 yıl forma giydiği yeşil-kırmızılılardan faizler ve yargılama masraflarıyla birlikte 386 bin TL alacaklı olan tecrübeli futbolcu, yönetimin uzun pazarlıkları sonucu alacağını 70 bin TL'ye kadar indirdi.

    Ahmet'e kendi içinden oluşturduğu kaynakla parayı ödeyen yönetim, dosyayı kapattı. Karşıyaka'da 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim daha önce de Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın mali desteğiyle eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'yla anlaşarak FIFA'nın karara bağladığı 18 puan silme cezasından son anda kurtulmuştu.

    Öte yandan Karşıyaka, Kömürspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor.


    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'da sorun çözüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN