Karşıyaka'da sorun çözüldü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir yandan düşme hattından kurtulmaya çalışan diğer taraftan da şirketleşme görüşmeleri kapsamında borçları ödenebilir seviyeye çekmeye getirmek isteyen Karşıyaka, eski futbolculardan Ahmet Arı'nın alacak dosyasını kapattı.
Kariyerinde 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında 1.5 yıl forma giydiği yeşil-kırmızılılardan faizler ve yargılama masraflarıyla birlikte 386 bin TL alacaklı olan tecrübeli futbolcu, yönetimin uzun pazarlıkları sonucu alacağını 70 bin TL'ye kadar indirdi.
Ahmet'e kendi içinden oluşturduğu kaynakla parayı ödeyen yönetim, dosyayı kapattı. Karşıyaka'da 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim daha önce de Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın mali desteğiyle eski yabancı futbolculardan Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'yla anlaşarak FIFA'nın karara bağladığı 18 puan silme cezasından son anda kurtulmuştu.
Öte yandan Karşıyaka, Zonguldak Kömürspor deplasmanı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:25
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 20
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ ARKADAŞLAR Q7 CEZA ALIR BUNA CEZA VERMEZLER TALİSCA VOLKAN OLAYINDA ÖYLE OLDU... AMA TAHRİK VAR DİYE AZ VERİLİR CEZA BELLİDE OLMAZ PFDK BU !
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La casa de Babel
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇAMURA YATIN KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK LİGİN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR SİZDE OTURUR İZLERSİNİZ...
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