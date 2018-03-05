Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'un gözü Hatayspor'da

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'un gözü Hatayspor'da

    2'nci Lig 'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider , pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor'la oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı.

    Ligde 57 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 55 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek koltuğunu korumayı hedefliyor. İç sahada Menemen'den sonra en başarılı takım olan Hatayspor, taraftarının önünde oynadığı 12 maçta sadece 1 gol yedi.

    Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Kerem Bulut ve Ardahan'ın tedavisi sürüyor. Murat Erdemir ise cezalı durumda.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:18
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