Ligde 57 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 55 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek koltuğunu korumayı hedefliyor. İç sahada Menemen'den sonra en başarılı takım olan Hatayspor, taraftarının önünde oynadığı 12 maçta sadece 1 gol yedi.



Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Kerem Bulut ve Ardahan'ın tedavisi sürüyor. Murat Erdemir ise cezalı durumda.