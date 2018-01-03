 Nazilli Belediyespor, İlter'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    , İlter'i kadrosuna kattı

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>, İlter'i kadrosuna kattı

    Transfer döneminde Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor'dan sol bek Onur, Amed Sportif'ten sağ bek Mazlum, Kozan Belediyespor'dan orta saha Abdulsamet ve Çatalcaspor'dan yine orta saha Samet'i kadrosuna dahil eden 2. Lig temsilcilerinden , 6. takviyesini gerçekleştirdi.

    Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Amed Sportif'ten kanat oyuncusu İlter Ayyıldız'ı renklerine dahil etti. Gurbetçi oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp Antalya kampına katıldı. 'un son olarak Silivrispor'da görev yapan orta saha oyuncusu ile de prensipte anlaştığı belirtildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:21
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