Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Amed Sportif'ten kanat oyuncusu İlter Ayyıldız'ı renklerine dahil etti. Gurbetçi oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp Antalya kampına katıldı. Nazilli Belediyespor'un son olarak Silivrispor'da görev yapan orta saha oyuncusu Serdar Eylik ile de prensipte anlaştığı belirtildi.