Nazilli Belediyespor, İlter'i kadrosuna kattı
Transfer döneminde Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç, Pendikspor'dan sol bek Onur, Amed Sportif'ten sağ bek Mazlum, Kozan Belediyespor'dan orta saha Abdulsamet ve Çatalcaspor'dan yine orta saha Samet'i kadrosuna dahil eden 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Nazilli Belediyespor, 6. takviyesini gerçekleştirdi.
Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Amed Sportif'ten kanat oyuncusu İlter Ayyıldız'ı renklerine dahil etti. Gurbetçi oyuncu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayıp Antalya kampına katıldı. Nazilli Belediyespor'un son olarak Silivrispor'da görev yapan orta saha oyuncusu Serdar Eylik ile de prensipte anlaştığı belirtildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:21
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
Yorum
sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
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Transfer bugün bitecek!
Toplam 1
Yorum
slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 8
Yorum
ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
Nazilli Belediyespor, İlter'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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