Nazilli'de 2 kadro dışı

İki futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği, bunun üzerine yönetimin Fatih ve Turgay'ı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldığı öğrenildi. Sadece 4 maçta görev alan Fatih ve 8 kez forma giyen Turgay alacakları 1 ay içinde yatırılmazsa serbest kalma hakkını kazanacak.