Nazilli'de 2 kadro dışı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bugsaşspor'a 2-0 yenilen düşme hattının tek basamak üzerindeki Nazilli Belediyespor'da kaleci Fatih Öztürk ve orta saha oyuncusu Turgay kadro dışı bırakıldı.
İki futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği, bunun üzerine yönetimin Fatih ve Turgay'ı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldığı öğrenildi. Sadece 4 maçta görev alan Fatih ve 8 kez forma giyen Turgay alacakları 1 ay içinde yatırılmazsa serbest kalma hakkını kazanacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:25
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper sayın özbek tudorsuz para tudor gider, tudorla beraber devam ederseniz para şampiyonluk avrupa başkanlık gider sizce hangisi değerli acaba
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
Nazilli'de 2 kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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