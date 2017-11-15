Nazilli Belediyespor'a prim dopingi

Siyah-beyazlı kurmaylar, Karşıyaka galibiyetinin ardından futbolculara 2'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yönetimin ayrıca bu hafta deplasmanda oynanacak Bugsaşspor karşılaşmasının kazanılması halinde oyunculara bu kez 3'er bin TL prim vereceği kaydedildi.