Nazilli Belediyespor'a prim dopingi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek 10 maç aradan sonra galip gelen ve düşme potasından kurtulan Nazilli Belediyespor'a yönetimden prim dopingi geldi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, Karşıyaka galibiyetinin ardından futbolculara 2'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yönetimin ayrıca bu hafta deplasmanda oynanacak Bugsaşspor karşılaşmasının kazanılması halinde oyunculara bu kez 3'er bin TL prim vereceği kaydedildi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:15
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 7
Yorum
seda niye cünki hazirciligi kolayciligi kisa yolu istedin,bense sana bak ben izlandayim hadi beni eline al dedim,git isine dedin,oysa defasin bos
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Toplam 7
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Toplam 7
Yorum
seda kostarika ispanya ukrayna rusya balkanlar uruguay arjantin peru haiti sili hangi milli takimsa her bransta benim türkiye benden kacan oldun
Nazilli Belediyespor'a prim dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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