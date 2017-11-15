 Nazilli Belediyespor'a prim dopingi – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    'a prim dopingi

    Nazilli Belediyespor'a prim dopingi

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek 10 maç aradan sonra galip gelen ve düşme potasından kurtulan 'a yönetimden prim dopingi geldi.

    Siyah-beyazlı kurmaylar, Karşıyaka galibiyetinin ardından futbolculara 2'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yönetimin ayrıca bu hafta deplasmanda oynanacak Bugsaşspor karşılaşmasının kazanılması halinde oyunculara bu kez 3'er bin TL prim vereceği kaydedildi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:15
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