Bucaspor'da af yok
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Murat Akyüz, kanat oyuncusu Zafer Çevik ve orta saha Mehmet İncebacak'ın devre arasında gönderileceği öğrenildi.
Üç oyuncu için bonservis bedeli belirleyen Bucaspor'un tekliflere açık olduğu ifade edildi. Murat, Zafer ve Mehmet'in devre arasına kadar altyapı takımlarıyla idmanlarını sürdürecekleri belirtildi. Bucaspor'da sezon başında kadrodan çıkarılan Barış Tenşi ise A takımla idmanlarını sürdürüyor. Amed Sportif karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Uğurcan kart cezalısı, Şenol ise sakat.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
-
Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
-
Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
Bucaspor'da af yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.