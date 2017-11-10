Bucaspor'da af yok

Üç oyuncu için bonservis bedeli belirleyen Bucaspor'un tekliflere açık olduğu ifade edildi. Murat, Zafer ve Mehmet'in devre arasına kadar altyapı takımlarıyla idmanlarını sürdürecekleri belirtildi. Bucaspor'da sezon başında kadrodan çıkarılan Barış Tenşi ise A takımla idmanlarını sürdürüyor. Amed Sportif karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Uğurcan kart cezalısı, Şenol ise sakat.