Nazilli Belediyespor iddialı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor.
Nazilli'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır'ın moral bozukluğu yaşayan futbolcuları motive ettiği öğrenilirken, "Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Sorunumuz psikolojik. Karşıyaka maçı bizim için milat olacak. Sahamızda 90 dakika en iyi şekilde mücadele edersek 3 puanı alan taraf olacağız" dediği belirtildi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Nazilli Belediyespor iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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