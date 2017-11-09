 Nazilli Belediyespor iddialı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    iddialı

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> iddialı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalan , pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor.

    Nazilli'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır'ın moral bozukluğu yaşayan futbolcuları motive ettiği öğrenilirken, "Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Sorunumuz psikolojik. Karşıyaka maçı bizim için milat olacak. Sahamızda 90 dakika en iyi şekilde mücadele edersek 3 puanı alan taraf olacağız" dediği belirtildi.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:31
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