Bucaspor'un en önemli kozu İlyas
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak Bucaspor'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu olacak.
Bu sezon attığı 9 golle Bucaspor'a hayat veren tecrübeli futbolcu, "Tuzlaspor maçını kazanıp rahatladık. Amed Sportif zorlu bir deplasman. Ancak tük takım galibiyet için elinden geleni yapacak. Ben de yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Şenol ve Çağlayan, Amed Sportif sınavında forma giyemeyecek, Mehmet, Zafer ve Murat ise halen kadro dışı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 4
Yorum
ozgur bence fenerbahceye buyuk ve koklu bir revizyon gerekli. Baskan, yonetim, teknik direktor ve yasli oyuncularin hepsi gitmeli.
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Çalık’ı geri istedi
Toplam 7
Yorum
HASSABEYİ AhmetÇalık a karşılık sol bekimiz için Ugur Ciftci sağbeke Ahmet Oguz u verin alın sizin olsun yok biz direk istyrz diyrsnz o zmn 5 m € gtr
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 1
Yorum
erhan taktik vereceklerine saha çıktıklarında adam gibi top oynasınlar üçünü toplasan 1 aykut kocaman etmezler
Bucaspor'un en önemli kozu İlyas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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