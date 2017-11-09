 Bucaspor'un en önemli kozu İlyas – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    'un en önemli kozu İlyas

    Bucaspor'un en önemli kozu İlyas

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak 'un golcüsü , yine takımının en önemli kozu olacak.

    Bu sezon attığı 9 golle 'a hayat veren tecrübeli futbolcu, "Tuzlaspor maçını kazanıp rahatladık. Amed Sportif zorlu bir deplasman. Ancak tük takım galibiyet için elinden geleni yapacak. Ben de yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Şenol ve Çağlayan, Amed Sportif sınavında forma giyemeyecek, Mehmet, Zafer ve Murat ise halen kadro dışı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
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