Gözler yeni başkan adaylarında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Başkan Erdoğan Eker'in istifasının ardından gözler yeni adaylara çevrildi.
Nazilli medyasında yer alan haberlere göre işadamı Yaşar Gözdaş'ın liste hazırlığı yaptığı belirtildi. Gözdaş'ın kulübün içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için nabız yoklamaya başladığı ve başkanlık adaylığını en kısa sürede açıklayacağı vurgulandı. Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alcık'ın da Yaşar Gözdaş ismine sıcak baktığı belirtildi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:46
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
Gözler yeni başkan adaylarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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