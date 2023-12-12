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Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan dikkat çeken karar

Son dakika spor haberleri... Türkiye Hentbol Federasyonu MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası hakemler tarafından maçların 10 dakika geç başlamasına karar verildiğini açıkladı. İşte açıklamanın devamı...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 14:59
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Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan dikkat çeken karar

Türkiye Hentbol Federasyonu MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası hakemler tarafından maçların 10 dakika geç başlamasına karar verildiğini açıkladı.

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"Türkiye Hentbol Federasyonu ve hentbol ailesi olarak, futbol Süper Ligi'nde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve fair-play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."

"Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir."

"Bu dayanışma ruhunu yansıtmak üzere acil bir toplantı düzenleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile; bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemler siyah kol bantı takacak ve takımlarımız sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıkacak."

"THF Merkez Hakem Kurulu yaşanılan üzüntü verici olaylar nedeniyle toplanmış, şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak hentbol maçlarının, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar vermiştir."

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