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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın play-off'taki rakibi Sırbistan oldu

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Kadın Hentbol Takımı'mızın rakibi Sırbistan oldu.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 17:41
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın play-off'taki rakibi Sırbistan oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile eşleşti.

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Sırbistan oldu.

İlk maça Milli Takımımız ev sahipliği yaparken, play-off ilk maçları 7/8 Nisan, rövanşları ise 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. Turu geçen 10 takım Dünya Şampiyonası'na katılacak.

2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde Kasım 2023'te düzenlenecek.

Play-off eşleşmeleri şöyle:
Türkiye - Sırbistan
Romanya-Portekiz
İzlanda - Macaristan
Polonya - Kosova
İtalya - Slovenya
Almanya - Yunanistan
İsviçre - Çek Cumhuriyeti
Avusturya - İspanya
Kuzey Makedonya - Ukrayna
Slovakya - Hırvatistan

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