A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kamp kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yla oynayacağı maçlar için Kastamonu'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki kampın 15 Şubat-1 Mart'ta yapılacağı ifade edildi.
Kamp kadrosunda şu isimlerin bulunduğu kaydedildi:
Kaleciler: Sevilay İmamoğlu (Yalıkavak), Merve Durdu (Kastamonu Belediyespor), Sude Karademir (Üsküdar Belediyespor), Kevser Bektaş (Aksaray Belediyespor)
Orta oyun kurucular: Yeliz Özel, Sibel Kıcıroğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Yasemin Şahin (Yalıkavak), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Belediyespor), Betül Karaaslan (Yenimahalle Belediyespor), Yağmur Özler (Üsküdar Belediyespor)
Sol oyun kurucular: Aslı İskit (Thüringer), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediyespor), Sinem Vatan (Anadolu Üniversitesi), Diğdem Hoşgör (Yalıkavak), Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor)
Sağ oyun kurucular: Fatma Küçükyıldız (Borussia Dortmund), Merve Özbolluk (Üsküdar Belediyespor), Beyza Karaçam (Yenimahalle Belediyespor), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı Belediyespor), Ece Sözmen (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
Sağ kanat oyuncuları: Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Nurşah Sancak (Yalıkavak), Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg)
Sol kanat oyuncuları: Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediyespor), Ümmügülsüm Bedel (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Fatmagül Sakızcan (Yalıkavak)
Pivotlar: Nurceren Göktepe, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın (Kastamonu Belediyespor), Buket Yılmaz (Yalıkavak), Melike Kasapoğlu (Mudanya Belediyespor).