Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

4 Mart Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-MYK Hentbol (Gloria Sports Arena)

15.00 Maliye Piyango-Merzifon Belediyespor (THF)

16.00 Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe (Adıyaman Belediye)

17.00 Antalyaspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)



- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Anadolu Üniversitesi-Mudanya Belediyespor (Porsuk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)

Bu arada, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları dolayısıyla ligde bu hafta oynanması planlanan Ardeşen Gençlik-Zağnosspor mücadelesi 28 Mart, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması ise 29 Mart'a ertelendi.

Eskişehir Şehir Koleji-Polatlı Belediyespor maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.