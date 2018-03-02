Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
4 Mart Pazar:
13.00 Serik Belediyespor-MYK Hentbol (Gloria Sports Arena)
15.00 Maliye Piyango-Merzifon Belediyespor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe (Adıyaman Belediye)
17.00 Antalyaspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Mudanya Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)
Bu arada, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları dolayısıyla ligde bu hafta oynanması planlanan Ardeşen Gençlik-Zağnosspor mücadelesi 28 Mart, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması ise 29 Mart'a ertelendi.
Eskişehir Şehir Koleji-Polatlı Belediyespor maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:18
-
Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
-
Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
-
Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.