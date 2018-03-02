Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    4 Mart Pazar:

    13.00 Serik Belediyespor-MYK Hentbol (Gloria Sports Arena)

    15.00 Maliye Piyango-Merzifon Belediyespor (THF)

    16.00 Beykoz Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

    16.00 Adıyaman Belediyespor-Göztepe (Adıyaman Belediye)

    17.00 Antalyaspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Evcilmen)

    17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)


    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    13.00 Anadolu Üniversitesi-Mudanya Belediyespor (Porsuk)

    14.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)

    Bu arada, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları dolayısıyla ligde bu hafta oynanması planlanan Ardeşen Gençlik-Zağnosspor mücadelesi 28 Mart, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması ise 29 Mart'a ertelendi.

    Eskişehir Şehir Koleji-Polatlı Belediyespor maçı ise 18 Nisan'da oynanacak.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN