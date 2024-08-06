Hatayspor, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile sözleşme uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, Rivas ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbolcumuz Rigoberto Rivas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Ender Yardımcı ve futbol şube sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Rigoberto Rivas'a yeniden 'hoş geldin' diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, ayrıca takımın oyuncularından 19 yaşındaki kaleci Demir Sarıcalı ile 2 yıl, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Yıldız ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.