Haberler Hatayspor Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! "Uyumadığım geceler oldu"

Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! "Uyumadığım geceler oldu"

Son dakika spor haberi: Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. Ayrılık açıklamasında bulunan Demirel, "Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 16:38
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Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! "Uyumadığım geceler oldu"

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor. Atakaş Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci NTV'ye anlattı.

Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi. "Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diyen Demirel, "Hem benim hem de Hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla." ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR YANIM HATAYLI"

Volkan Demirel, "Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak." dedi.

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