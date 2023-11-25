İstanbulspor 2 - 1 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Loshaj ve Mamadou kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise penaltıdan Dadashov attı.

5'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

26'ncı dakikada Cengiz Demir'in hatasıyla topla buluşan Emir Kaan'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Erce kurtardı. Dönen topu takip eden Jackson'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Joshaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada Ghoulam'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Strandberg'in yaptığı yarım vole vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lamkel Ze, Deli ile girdiği ikili mücadelede yüzüne aldığı darbenin ardından yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dadashov topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

50'nci dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Strandberg'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

57'nci dakikada Kilama'nın hatasıyla topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunu kaleci Erce kurtardı. Dönen topla buluşan Loshaj'ın vuruşunda Erce bir kez daha başarılı oldu ve topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Ethemi'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou'nun tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'den döndü. Dönen topu tekrar kontrol eden Mamadou'nun dar açıdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.

87'nci dakikada Lamkel Ze'nin ortasında arka direkteki Rivas'ın kafayla indirdiği topu takip eden Hodzic'in altı pas içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1'inci dakikada Oğuzhan Matur'un sol kanattan yaptığı ortada Kerim Alıcı'nın ceza sahası içinde müsait pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Karşılaşma İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

İSTANBULSPOR: Jensen- Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao (Dk. 62 Ethemi), Loshaj (Dk. 84 Coly), Jackson (Dk. 73 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 84 Traore)

HATAYSPOR: Erce Kardeşler- Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 62 Oğuzhan Matur), Matondo (Dk. 85 Görkem Sağlam), Strandberg (Dk. 73 Aburjania), Dele-Bashiru (Dk. 85 Hodzic), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Rivas), Lamkel Ze, Dadashov

GOLLER: Dk. 26 Loshaj, Dk. 78 Mamadou (İstanbulspor)- Dk. 48 Dadashov (P) ( Hatayspor)

SARI KARTLAR: Deli, Loshaj (İstanbulspor)- Ghoulam, Kilama, Dadashov (Hatayaspor)