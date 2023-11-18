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Dadashov coştu

Hatay’ın Azeri golcüsü Dadashov, EURO 2024 elemelerinde 3-0 galip geldikleri İsveç maçında 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Dadashov coştu

Hatayspor'un İsviçre ekibi Grasshoppers'tan kiraladığı Dadashov, Azerbaycan Milli Takımı formasıyla harikalar yaratıyor. Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in de vazgeçilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki forvet, sahalarında oynadıkları İsveç maçına damga vurdu. EURO 2024 elemelerinde F Grubu'nda iddiası kalmayan iki ekibin mücadelesinde Dadashov 3. dakikada Mahmudov'a asist yaparken, 3 dakika sonrasında da ağları havalandırıp skoru 2-0'a getirdi. 27 kez Azerbaycan Milli Takım formasını giyen genç santrfor, gol sayısını da 3'e yükseltti.

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