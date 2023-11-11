Volkan Demirel'den flaş sözler! "Galatasaray'da oynasaydım..."

GALATASARAY TARAFTARI ÇOK SEVERDİ
Ben Beşiktaş'ta oynasaydım, Beşiktaş taraftarı beni çok severdi. Galatasaray'da oynasaydım, Galatasaray taraftarı çok severdi. Çünkü ben o formanın değerini bilerek mücadele ediyordum. Fenerbahçe'nin değerleri küçüklüğümden beri kazınmış bir şekilde. Atkımla, beremle, davul çalarak, okulu kırarak maçlara gitmişim. O bende artık bir aile gibi olmuş, sahiplenmişim ben orayı. Taraftar Volkan, hayallerinin peşinden koşan Volkan. Futbolcu Volkan, hayalini gerçekleştiren Volkan. Teknik direktör olunca da, geçmişte yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla teknik direktörlük kariyerini planlamaya çalışan bir Volkan var. Çok genç yaşta Fenerbahçe'ye geldim. Çocukluk yaşlarından, delikanlı yaşlarına sıçrama döneminde geldim ama bir adam olarak çıktım. Daha ne yaptığını bilen, kendinden emin, daha doğru yürüyen. Bu taraf başka bir taraf, futbolcuyken tek başınaydınız, belki dik kafalıydınız, ben oynarım, ben bilirimdeydiniz ama şu anda sizin gösterdiklerinizle size bakan futbolcular dahil, teknik ekip, çalışanlar, taraftar, herkes size bakıyor.