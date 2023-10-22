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Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Volkan Demirel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:56
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.

Volkan Demirel karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel: "Kendimi içeride eleştirdim. Ancak, biz hocalar olarak bir planlama yapıyorsunuz. 10-15 gündür bu maçı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin içerideki maçlarda 1. alan baskısıyla topu kazanınca stoper bek arasına koşular atıp gol buluyorlar. Biz de buna karşı 5'li savunma yaptık. Seviye farkı çok fazla. Bu benim tercih hakkım. Bunu da tercih ettim. Benim fikrim tamamen. Sahaya uymadı. Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz. Sonra normal sisteme döndük. İlk yarıda da değişiklikler yapabilirdim ama oyuncularımı almak istemedim. İlk yarı bitince 3 hamle yaparak oyunu dengelemeye çalıştık. Dadashov'un ikinci yarı başında pozisyonu var, olsa belki farklı olabilir, belki de olmazdı." ifadelerini kullandı.

"BENİM HATAM"

Maç sonu mağlubiyeti değerlendiren Volkan Demire, "İkinci yarı oyundan memnunum. 8 haftadır iyi giden bir sistem vardı, niye değiştirdin denebilir ama tamamen benim hatam. Futbolcular da insan, robot değil, hata yapabilirler. En büyük hata benim. Futbolcularıma da söyledim, haftaya tekrar maçımız var, bugünü unutun. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bugün bir sistem hatası oldu." dedi.

"LİGİN ÇOK ÜSTÜNDELER"

Şampiyonluk yarışı hakkındakonuşan Demirel, "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray ligin üstünde takımlar. Lig sonuna kadar mücadele edecekler. Hak eden kazansın. Makas çok açık. Galatasaray deplasmanına gidince de bunu çok iyi anlıyorsunuz. Şampiyon kim olur bilemem. Ben Hatay için elimden gelenin en iyisiyle mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

"ART NİYET ARARIM"

Volkan Demirel, "Ben iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 3'lü, 4'lü, 5'li bu benim seçimim. Farklı yorumlayanlarda artniyet ararım. Bu takımı buraya bizler getirdik. Daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takımın şu an oynayanını, kalanını kalmayanını ben karar veriyorum. Bugün de ben karar verdim. Bugüne kadar iyi giden bir Volkan'dı ama yine Volkan'da suç. Sistemle ilgili tercih yanlışı oldu. Belki yine yenilirdik ama ilk yarıda 3 gol yemezdik." ifadelerini kullandı.

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