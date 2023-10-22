Haberler Hatayspor Erce Kardeşler Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kendime çok kızgınım"

Erce Kardeşler Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kendime çok kızgınım"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Akdeniz ekibinin kalecisi Erce Kardeşler, karşılaşma sonrası kendi performansını eleştirdi. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 21:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erce Kardeşler Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kendime çok kızgınım"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.

Akdeniz ekibinin kalecisi Erce Kardeşler, karşılaşma sonrası kendi performansını eleştirdi.

İşte Erce Kardeşlerin açıklamaları;

Erce Kardeşler: "Fenerbahçe bu sezon ilk 15 dakikada hep 1 ya da 2 gol buluyordu. Biz de bunun önüne geçmeye çalıştık. Bugün benim açımdan çok kötü bir gün oldu. İyi günler olduğunda nasıl övgü alıyorsak bugün de eleştirilere açığım."

"Kendime çok kızgınım. Bu şehir böyle bir performansı haketmiyor. Sorumluluk tamamen bana ait. Kötü oynadım, kötü performans gösterdim. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilklerin gecesi! İrfan Can ve Fenerbahçe'den rekor...
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Samsun'da gol sesi çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den F.Bahçe sözleri! "Evime geldim"
F.Bahçe'den Hatayspor'a "Hoş geldiniz" sürprizi!
PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (22 Ekim 2023)
8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 2023-2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal Livakovic'in son durumunu açıkladı! İsmail Kartal Livakovic'in son durumunu açıkladı! 21:38
Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik Fred: Gol yemeden kazanmak isterdik 21:38
Erce Kardeşler: Kendime çok kızgınım Erce Kardeşler: Kendime çok kızgınım 21:32
Kadıköy'de İrfan Can Kahveci rüzgarı! Kadıköy'de İrfan Can Kahveci rüzgarı! 21:30
Sebastian Szymanski gol katkısını sürdürüyor! Sebastian Szymanski gol katkısını sürdürüyor! 21:26
Edin Dzeko gollerine devam ediyor! Edin Dzeko gollerine devam ediyor! 21:24
Daha Eski
Fenerbahçe Süper Lig rekoru kırdı! Fenerbahçe Süper Lig rekoru kırdı! 21:21
Lider Eyüpspor Çorum'dan 3 puanla döndü! Lider Eyüpspor Çorum'dan 3 puanla döndü! 21:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:02
Kadıköy'de kazanan F.Bahçe! Seri 17'ye çıktı Kadıköy'de kazanan F.Bahçe! Seri 17'ye çıktı 21:01
Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsun'da gol sesi çıkmadı! 20:56
Aston Villa rahat kazandı! Aston Villa rahat kazandı! 20:39