Erce Kardeşler Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kendime çok kızgınım"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.

Akdeniz ekibinin kalecisi Erce Kardeşler, karşılaşma sonrası kendi performansını eleştirdi.

İşte Erce Kardeşlerin açıklamaları;

Erce Kardeşler: "Fenerbahçe bu sezon ilk 15 dakikada hep 1 ya da 2 gol buluyordu. Biz de bunun önüne geçmeye çalıştık. Bugün benim açımdan çok kötü bir gün oldu. İyi günler olduğunda nasıl övgü alıyorsak bugün de eleştirilere açığım."

"Kendime çok kızgınım. Bu şehir böyle bir performansı haketmiyor. Sorumluluk tamamen bana ait. Kötü oynadım, kötü performans gösterdim. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.