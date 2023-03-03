Atsu’nun içine doğdu

Depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Gürcü yıldızı Saba Lobjanidze, depremde vefat eden takım arkadaşı Atsu'yla ilgili acı veren anısını anlattı. Sezon sonuna kadar Karagümrük'le anlaşan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Her zaman pozitif ve neşeliydi. Onu her zaman en iyi taraflarıyla hatırlayacağız. Çok büyük bir trajedi. Deprem olmadan sadece 10 saat önce bir maçtaydık ve son dakikada bir frikik oldu. Frikikte ben de topun başına geçmek istedim ama o anda Atsu bana, hissettiğini ve vuruşu yaparsa gol atacağını söyledi. Golü de attı. Gerçekten içine doğmuş. Çok mutluyduk, çok sevinçliydik. Bu sevinci birlikte yaşadık, galibiyeti birlikte kutladık. Ama maalesef bu golden ve maçtan sonra elim olay gerçekleşti" dedi.