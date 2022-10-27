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Atakaş Hatayspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Bordo-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:02
Atakaş Hatayspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasında, bordo-beyazlı ekibin, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptığı kaydedildi.

Basına kapalı antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından kuvvet ve taktik çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Futbolcuların antrenman öncesi, teknik direktör Volkan Demirel'in doğum gününü kutladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kevin Soni ve Christian Atsu'nun sakatlıkları nedeniyle MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

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