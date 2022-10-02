Haberler Hatayspor Sivasspor Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Volkan Demirel Hatayspor başındaki ilk maçını kazandı!

Sivasspor Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Volkan Demirel Hatayspor başındaki ilk maçını kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ve Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hatayspor başında, Volkan Demirel ilk maçına çıkarken, genç teknik adam Sivas sınavından başarıyla ayrıldı. Hatayspor, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 07:01
Sivasspor Hatayspor: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Volkan Demirel Hatayspor başındaki ilk maçını kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor, deplasmanda 10 kişi kalmasına karşın galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Hatayspor adına 14' El Kaabi, 20' Bertuğ'dan geldi. Sivasspor'un tek golü 23'e Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

HATAY KIZARDI
Öte yandna Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 41' ve 42'de sarı kart görerek, kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor, 4 puanla 18. sıraya yükseldi. Sivasspor ise aynı puanla, 17. sırada kendine yer buldu.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise Alanyaspor'u evinde ağırlayacak.

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın güzeli Sevda olarak tanındı! Sevda Aktolga'nın son hali şoke etti
76 yaşındaki Süperstar sarı kostümüyle gençlere meydan okudu!
Erman Toroğlu'dan derbi yorumu: Ne şiş yandı ne kebap!
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı!
Volkan Demirel: Kazandığımız için mutluyuz
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Sahanın tartışmasız en iyisiydi" Dikkat çeken sözler! "Sahanın tartışmasız en iyisiydi" 07:45
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:22
F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! 23:41
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 23:46
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! 23:58
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:20
Daha Eski
Derbide 28 yıl sonra bir ilk! Derbide 28 yıl sonra bir ilk! 23:35
Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu 23:35
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! 23:36
Juventus 3 puanı 3 golle aldı! Juventus 3 puanı 3 golle aldı! 23:36
Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez 23:36
Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil Jorge Jesus: İyi bir sonuç değil 23:36