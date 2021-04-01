Ömer Erdoğan: 1 puan yetmez

Spor Toto Süper Lig'de, 28. haftada berabere kalan, 29. ve 30. haftalarda rakiplerine yenilen ve 31. haftayı da bay geçen Hatayspor, uzun süren galibiyet hasretini Galatasaray maçıyla sona erdirmeyi hedefliyor. Sahasında cumartesi günü güçlü rakibini konuk edecek bordo-beyazlılarda teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurguladı. Rakiplerinin eksik olmasının kendilerini kesinlikle rehavete sokmayacağını belirten Ömer Erdoğan, "Galatasaray maçı bizim için çıkış maçı. Beraberliğe bile memnun olmayacağım. Galibiyet için oynayacağız. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama hiçbir rakipten korkmuyoruz" diye iddialı konuştu.

TESİSLER YENİLENDİ

Hatayspor'un altyapı tesisleri de yenilendi. Güney ekibinde, 60 yatak kapasiteli yeni tesisin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam edeceği belirtildi. Dört katlı altyapı tesisinde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunduğu ifade edildi.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Galatasaray'ı yenerek Avrupa hedefini son ana kadar kovalamak istediklerini söyledi. Rahmi Vardı, "Ligi ilk 10 içinde bitirme hedefimiz devam ediyor. Bunun dışında Avrupa kupalarına katılmayı zorlayacağımızı söylemiştik. Aynı iddiamız devam ediyor" diye konuştu.