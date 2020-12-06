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Gökhan 22 dakikada kızardı

Hatayspor'da  oyuna dahil olan Gökhan oyun dışında kaldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Gökhan 22 dakikada kızardı

Hatayspor'da oyuna dahil olan Gökhan oyun dışında kaldı. 58. dakikada sahaya dahil olan futbolcu, 74 ve 80. Dakikalarda iki sarı kart görüp atıldı. karşısında oyun kurmakta zorlanan Hatay, 10 kişi kalmasının ardından iyice oyundan düştü.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'in 9. haftasındaki maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Erdoğan, Karadeniz ekibine karşı ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı. Ancak Papov bekleneni veremedi.

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