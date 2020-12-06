Gökhan 22 dakikada kızardı

Hatayspor'da ikinci yarı oyuna dahil olan Gökhan Karadeniz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 58. dakikada sahaya dahil olan futbolcu, 74 ve 80. Dakikalarda iki sarı kart görüp atıldı. Galatasaray karşısında oyun kurmakta zorlanan Hatay, 10 kişi kalmasının ardından iyice oyundan düştü.



HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Erdoğan, Karadeniz ekibine karşı ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı. Ancak Papov bekleneni veremedi.