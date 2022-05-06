Haberler Halter Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu!

Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu!

Milli haltercimiz Hakan Kurnaz, Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazandı. Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle iki kategoride de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 17:42
Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu!

Yunanistan'ın Girit Adası Heraklion şehrinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya yağmuru devam ediyor. 53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Milli sporcu, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk kaldırışıyla müsabakayı tamamladı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'ın müsabakasını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten Kurnaz ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı.

DİĞER
Son dakika: Okan Kocuk'tan Galatasaray açıklaması! "Hedefim..."
İnsana nakledilen domuz kalbindeki sır ortaya çıkıyor! Bilim dünyasının korkulu rüyası gerçek olabilir
F.Bahçe'den flaş açıklama! Formalara yıldız geri dönüyor
Kanarya'ya süper solak! Andre Franco...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda!
Minikler Türkiye Halter Şampiyonası başlıyor
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi!
👩‍👧ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu! Milli halterci Hakan Kurnaz dünya şampiyonu! 17:42
Ali Koç'un sözlerinin ardından Fırtına'dan ilginç paylaşım! Ali Koç'un sözlerinin ardından Fırtına'dan ilginç paylaşım! 17:37
F.Bahçe'den flaş açıklama! Formalara yıldız geri dönüyor F.Bahçe'den flaş açıklama! Formalara yıldız geri dönüyor 17:02
Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... Doğukan Sinik'ten transfer açıklaması! Beşiktaş ve F.Bahçe... 16:32
Hatayspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:22
Kanarya'ya süper solak! Andre Franco... Kanarya'ya süper solak! Andre Franco... 15:50
Daha Eski
Hatayspor'da flaş gelişme! Yıldız isim kadro dışı Hatayspor'da flaş gelişme! Yıldız isim kadro dışı 15:20
Cimbom'da Inaki Pena elden kaçıyor! Yeni adresi... Cimbom'da Inaki Pena elden kaçıyor! Yeni adresi... 15:20
Beşiktaş'ta derbi öncesi iyi haber Beşiktaş'ta derbi öncesi iyi haber 15:15
Eczacıbaşı'dan orta oyuncu takviyesi! Eczacıbaşı'dan orta oyuncu takviyesi! 14:33
Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain" Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain" 14:30
Taraftara müjdeyi verdi! Sosyal medyadan paylaştı Taraftara müjdeyi verdi! Sosyal medyadan paylaştı 14:16