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Son dakika spor haberi: Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter müfredata girerek resmi ders oldu

Son dakika spor haberleri... Türkiye'nin efsane sporcularından Naim Süleymanoğlu adına açılan spor lisesinde halter, müfredata girerek 10. sınıf öğrencileri için ders oldu. Okuldaki ilk halter dersine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri Taner Sağır ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi, halter antrenörü Muharrem Süleymanoğlu katıldı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 10:38
Son dakika spor haberi: Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter müfredata girerek resmi ders oldu

İstanbul'da bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'nde halter, resmi ders oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Sultanbeyli'deki lisenin 10. sınıf öğrencileri için halterin resmi müfredatına girdiği belirtildi.

Okuldaki ilk halter dersine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri Taner Sağır ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi, halter antrenörü Muharrem Süleymanoğlu'nun katıldığı aktarıldı.

Federasyon başkanı Talat Ünlü, sporun gelişmesinde okulların ve öğrencilerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Halter sporunun okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adıyla kurulan okulumuzu da yeni Naimler yetişmesi için de sürekli olarak destekleyeceğiz. Halter sporuna sahip çıkan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimi ve öğrencilerine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi de halter camiasında yıllardır hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.



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