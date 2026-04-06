Ziraat Türkiye Kupası
Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Nisan Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayanlar dikkat! BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan kesintilerin bir kısmının 7 Nisan Salı sabahına kadar sürmesi bekleniyor. Peki, hangi mahallelerde sular kesilecek ve sular saat kaçta gelecek? İşte bölge bölge BUSKİ arıza ve kesinti ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 14:05
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

OSMANGAZİ - PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/04/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/04/2026 12:00

Kesim Tarihi: 06/04/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Okul Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 6.4.2026 Tarihinde10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ - YEŞİLOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/04/2026 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/04/2026 12:45

Kesim Tarihi: 06/04/2026 10:45

Açıklama: OSMANGAZİ ilçesi; C4_D10 Alt Bölgeside Bulunan, Yeşilova Mahallesi Çelebi Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.04.2026 Tarihinde 10:45 12:45 ile 13:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM - AKÇAĞLAYAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/04/2026 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/04/2026 13:30

Kesim Tarihi: 06/04/2026 12:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; G3_D02_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, Akçağlayan Mahallesi Kanarya Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.04.2026 Tarihinde 12:30 ile 13:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM - SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/04/2026 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/04/2026 13:00

Kesim Tarihi: 06/04/2026 10:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_K Alt Bölgesinde Bulunan, Sakarya Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışması

Nedeniyle 06.04.2026 Tarihinde 10:45 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

6-7 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA - CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 02/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.04.2026 - 07.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA - ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 23/03/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 23.03.2026 - 03.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA - ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/04/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/04/2026 18:00

Kesim Tarihi: 04/04/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 04.04.2026 - 08.04.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

