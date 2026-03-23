Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 19 ilçede kesinti

Vatandaşlar "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 19 ilçede yaşanan kesinti sonrası ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Elektriklerin yeniden verilmesi için süreç yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 15:32
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 MART

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, PALA, İLERİ sk bölgelerinde 23/03/2026 10:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 23/03/2026 11:00:00 - 23/03/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2460., 2464. sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2458., 2462., 2464. sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, KABAKULAK, NAKKAŞ LEVNİ, İZZETAĞA sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah GELİNLİK, KAPIAĞASI, OĞUL, YEĞEN sk / SULTAN AHMET mah AKBIYIK DEĞİRMENİ, FENERLİKAPI, KAPIAĞASI, KÜÇÜKAYASOFYA, OĞUL, TOMURCUK sk bölgelerinde 23/03/2026 10:00:00 - 23/03/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah ÇAYIROĞLU sk bölgelerinde 23/03/2026 10:00:00 - 23/03/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BOLAYIR, CANAY, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, MERHAMET, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, NURSELİ, SAHUR, SARNIÇ, SEZİN, TAKVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇALIKUŞU, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, ŞAYESTE, ŞEMSİ, ŞEMSİ EFENDİ sk / İSLAMBEY mah AFŞAR, AKDERE, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BOZKIR, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, FEVZİYE, GALİP, GÜLNİHAL, GÜMÜŞPALA, KEŞŞAF, SALİH, SANCAKLI, SERDENGEÇTİ, SEZGİN, TUĞRULBEY, TİYATRO, YALÇINKAYA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZİNCİRLİKUYU, ÇAMLIÇEŞME, ÇERKEZ, ŞENAY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk bölgelerinde 23/03/2026 00:00:00 - 23/03/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ERENCAN sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, ORMANLI sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 24'üncü gün | Trump'tan 5 günlük erteleme kararı
İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası!
Icardi'ye sürpriz talip!
Ayşe Cora'da kırık tespit edildi! Ayşe Cora'da kırık tespit edildi! 15:22
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları devam etti F.Bahçe'de derbi hazırlıkları devam etti 15:07
Victor Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen ne zaman dönecek? 14:40
Burak Çetinkaya'dan milli başarı! Burak Çetinkaya'dan milli başarı! 14:36
F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! F.Bahçe'den çifte transfer operasyonu! 14:29
LaLiga'da Barcelona farkı! LaLiga'da Barcelona farkı! 14:04
Daha Eski
Göztepe'de Juan rekor yolunda! Göztepe'de Juan rekor yolunda! 13:52
Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri 13:20
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 13:10
İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! 13:04
F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd 12:41
Icardi'ye sürpriz talip! Icardi'ye sürpriz talip! 12:38