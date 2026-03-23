İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 19 ilçede kesinti
Vatandaşlar "İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 19 ilçede yaşanan kesinti sonrası ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Elektriklerin yeniden verilmesi için süreç yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 15:32
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, KABAKULAK, NAKKAŞ LEVNİ, İZZETAĞA sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah GELİNLİK, KAPIAĞASI, OĞUL, YEĞEN sk / SULTAN AHMET mah AKBIYIK DEĞİRMENİ, FENERLİKAPI, KAPIAĞASI, KÜÇÜKAYASOFYA, OĞUL, TOMURCUK sk bölgelerinde 23/03/2026 10:00:00 - 23/03/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah ÇAYIROĞLU sk bölgelerinde 23/03/2026 10:00:00 - 23/03/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, ALEYNA, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BOLAYIR, CANAY, CANGÜN, ERENGÜL, EVİN, FİRUZ, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, MERHAMET, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİĞFER, NESİL, NURBANU, NURSELİ, SAHUR, SARNIÇ, SEZİN, TAKVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇALIKUŞU, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, ŞAYESTE, ŞEMSİ, ŞEMSİ EFENDİ sk / İSLAMBEY mah AFŞAR, AKDERE, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BOZKIR, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, FEVZİYE, GALİP, GÜLNİHAL, GÜMÜŞPALA, KEŞŞAF, SALİH, SANCAKLI, SERDENGEÇTİ, SEZGİN, TUĞRULBEY, TİYATRO, YALÇINKAYA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZİNCİRLİKUYU, ÇAMLIÇEŞME, ÇERKEZ, ŞENAY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk bölgelerinde 23/03/2026 00:00:00 - 23/03/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ERENCAN sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, ORMANLI sk bölgelerinde 23/03/2026 09:00:00 - 23/03/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
