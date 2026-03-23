"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2026 Temmuz ayında ücret ne kadar olacak?" sorusu, özellikle asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve piyasalardaki fiyat artışları dikkate alınarak gündeme gelen ara zam konusu, hem işçi hem de işveren kesimini ilgilendiriyor. Hükümet ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamalar, çalışanların maaşlarını doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, Temmuz ayında olası bir ara zamın miktarını ve yürürlüğe gireceği tarihi tartışıyor. Ara zam beklentisi, özellikle temel gıda ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, 2026 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte detaylar...

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 28.075,50 TL olarak uygulanmaktadır. Bu rakam, bir önceki yıla göre %27 oranında bir artışı temsil etmektedir.

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL

İşverene Toplam Maliyet: 39.553 TL

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılı için asgari ücret başlangıçta "tek zam" olarak planlanmış olsa da, Mart ayı itibarıyla ekonomi kulislerinde ara zam senaryoları konuşulmaya başlandı. Enflasyon verileri ve alım gücündeki değişimler nedeniyle Temmuz ayında bir düzenleme yapılması ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Bazı ekonomi kaynakları ve uzmanlar, Temmuz ayında yapılacak bir ara dokunuşla net asgari ücretin 30.000 TL bandına tamamlanabileceği yönünde öngörülerde bulunuyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Hükümet kanadından Temmuz zammına ilişkin henüz resmi bir onay veya kesin bir takvim gelmiş değil. Bakanlık, önceliğin "alım gücünün korunması ve fiyat istikrarı" olduğunu vurguluyor.