CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 29 Ocak Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 29 Ocak Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. Büyük ödülün kime çıktığı merak edilirken, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 29 Ocak 2026 Perşembe günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? Büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:42
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? | 29 Ocak Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye dikkat çekiyor. Büyük ödül giderek artarken, kime çıkacağı ise oyuncuların gündeminde. 60 sayı arasından belirlenen 6 rakamı doğru tahmin eden talihlinin büyük ikramiyeye ulaşacağı çekiliş sonrası, 29 Ocak 2026 Perşembe günü kazanan numaralar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

29 OCAK PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

29 Ocak Perşembe Süper Loto sonuçları, saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

Süper Loto kazanan numaralar 29 Ocak 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas!
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman…
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman... 14:16
Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... 13:32
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 13:25
Lyon-Paok maçı detayları Lyon-Paok maçı detayları 13:17
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu 13:14
Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:09
Daha Eski
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! 13:04
Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? 13:02
Ludogorets-Nice maçı ne zaman? Ludogorets-Nice maçı ne zaman? 12:56
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı 12:26
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02