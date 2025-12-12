‘Sürdürülebilir platform’ hedefi

Finans sektörünün stratejik bir alan hâline geldiğini belirten Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, "Amacımız, yalnızca bir etkinliğe ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin finansal farkındalığını, bilgi birikimini ve rekabet gücünü artıracak sürdürülebilir platform oluşturmaktır. Ekonominin nabzını tutan bu tür buluşmaların çoğalmasını bu nedenle önemsiyoruz" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER