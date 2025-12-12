‘Sürdürülebilir platform’ hedefi

Finans sektörünün stratejik bir alan hâline geldiğini belirten Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal, "Amacımız, yalnızca bir etkinliğe ev sahipliği yapmak değil; Türkiye'nin finansal farkındalığını, bilgi birikimini ve rekabet gücünü artıracak sürdürülebilir platform oluşturmaktır. Ekonominin nabzını tutan bu tür buluşmaların çoğalmasını bu nedenle önemsiyoruz" dedi.