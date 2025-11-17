KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav tarihi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KPSS Ön Lisans sınav tarihi belli oldu. Her iki yılda bir ÖSYM tarafından uygulanan ve Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ile adayların bilgilerini ölçerek memur olma yolunu açan KPSS Ön Lisans sınavında detaylar netleşti. Sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak sınava katılım sağlamak isteyen memur adaylarının arama motorlarında sorguladığı '2026 KPSS Ön Lisans sınav ve başvuru tarihleri'ni sizler için derledik.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihleri 29 Etmmuz - 10 Ağustos 206 olarak belirlenen sınavın sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi 2026-KPSS Ön Lisans 04.10.2026 29.07.2026 10.08.2026 19.08.2026 20.08.2026 30.10.2026

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS BARAJ PUANI VAR MI?

KPSS ön lisans sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2024 KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

SIK SORULAN SORULAR

1) KPSS Ön Lisans'a Kimler Başvurabilir?

Önlisans mezunları ve sınav yılı içinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilir.

2) Puan Türü ve Kullanım Alanı (P93)

P93 puanı memur, VHKİ, tekniker, bilgisayar işletmeni gibi birçok kadro için kullanılır.

3) Sınavın Geçerlilik Süresi

Alınan puan 2 yıl boyunca geçerlidir ve hem merkezi hem kurumsal alımlarda kullanılabilir.

4) Sınav Soru Dağılımı

Sınavda 60 GK, 60 GY sorusu vardır.

5) Başvuru Ücreti ve Geç Başvuru Günü

Ücret her yıl değişir; geç başvuruda oran genelde yüzde 50 artırılır. Düzenlenen son KPSS Ön Lisans sınavında (2024) başvuru ücreti 350 TL olarak belirlenmişti.

6) Atamalarda Taban Puanlar

En son merkezi atamalarda teknik kadrolar daha yüksek, idari kadrolar daha orta seviyede puanla kapatmıştır.

7) Kurum Sınavı – Mülakat Olabilir mi?

Merkezi atamada mülakat yoktur; kurumsal alımlarda ise ek sınav veya mülakat olabilmektedir.

8) Tercih Dönemi Nasıl İşliyor?

Adaylar tercihleri AIS üzerinden yapar; süreç genelde bir hafta sürer.

9) En Çok Tercih Edilen Bölümler/Kadrolar

Bilgisayar, adalet, sağlık ve teknik hizmetler bölümleri yoğun talep görür.

10) Sınavda Yanlışlar Doğruları Götürüyor mu?

Evet, 4 yanlış 1 doğruyu götürür.