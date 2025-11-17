CANLI SKOR ANA SAYFA
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav tarihi

Memur olma hayali kuran ön lisans mezunları için sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylecek KPSS Ön Lisans sınavının başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihleri de netleşti. İki yıllık (ön lisans) bölümlerden mezun olanların katılım gösterebildiği ve 2 yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı için tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 07:48
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? 2026 KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS Ön Lisans sınav tarihi belli oldu. Her iki yılda bir ÖSYM tarafından uygulanan ve Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ile adayların bilgilerini ölçerek memur olma yolunu açan KPSS Ön Lisans sınavında detaylar netleşti. Sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak sınava katılım sağlamak isteyen memur adaylarının arama motorlarında sorguladığı '2026 KPSS Ön Lisans sınav ve başvuru tarihleri'ni sizler için derledik.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihleri 29 Etmmuz - 10 Ağustos 206 olarak belirlenen sınavın sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme SınavıSınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç Başvuru GünüSonuç Açıklama Tarihi
2026-KPSS Ön Lisans04.10.2026

29.07.2026

10.08.2026

19.08.2026

20.08.2026

30.10.2026

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

2026 KPSS Ön Lisans sınav takvimi

KPSS ÖN LİSANS BARAJ PUANI VAR MI?

KPSS ön lisans sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2024 KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

206 KPSS Ön Lisans ne zaman?

SIK SORULAN SORULAR

1) KPSS Ön Lisans'a Kimler Başvurabilir?

Önlisans mezunları ve sınav yılı içinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilir.

2) Puan Türü ve Kullanım Alanı (P93)

P93 puanı memur, VHKİ, tekniker, bilgisayar işletmeni gibi birçok kadro için kullanılır.

3) Sınavın Geçerlilik Süresi

Alınan puan 2 yıl boyunca geçerlidir ve hem merkezi hem kurumsal alımlarda kullanılabilir.

4) Sınav Soru Dağılımı

Sınavda 60 GK, 60 GY sorusu vardır.

5) Başvuru Ücreti ve Geç Başvuru Günü

Ücret her yıl değişir; geç başvuruda oran genelde yüzde 50 artırılır. Düzenlenen son KPSS Ön Lisans sınavında (2024) başvuru ücreti 350 TL olarak belirlenmişti.

6) Atamalarda Taban Puanlar

En son merkezi atamalarda teknik kadrolar daha yüksek, idari kadrolar daha orta seviyede puanla kapatmıştır.

7) Kurum Sınavı – Mülakat Olabilir mi?

Merkezi atamada mülakat yoktur; kurumsal alımlarda ise ek sınav veya mülakat olabilmektedir.

8) Tercih Dönemi Nasıl İşliyor?

Adaylar tercihleri AIS üzerinden yapar; süreç genelde bir hafta sürer.

9) En Çok Tercih Edilen Bölümler/Kadrolar

Bilgisayar, adalet, sağlık ve teknik hizmetler bölümleri yoğun talep görür.

10) Sınavda Yanlışlar Doğruları Götürüyor mu?

Evet, 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

