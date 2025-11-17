BİM katalog 18 Kasım Salı | Bim indirimli aktüel ürünler kataloğu

Dana Kangal Sucuk Maret 500 g: 229 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g: 289 TL
0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 27,50 TL
%20 Bitkisel Yağlı Krema Dost 200 g: 15 TL
Çilekli/Kakaolu Süt Yörükoğlu 180 ml: 9,50 TL
Sade Sut Sek 180 ml: 9,50 TL
Şeftali&Ananaslı Kefir İçim 1 L: 72,50 TL
Krem Peynir Peysan 300 g: 54,50 TL
Yoğurt Çeşitleri Mövenpick 100 g: 29,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 299 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 227 TL
Kayısı ve Çilek Aromalı Enerji İçeceği Red Bull 250 ml: 45 TL
Kakaolu Fındık Kreması Peripella 630 g: 129 TL
Salep Cafe Crown 400 g: 119 TL
Sıcak Çikolata Cafe Crown 400 g: 119 TL
Vitaminli Toz İçecek Çeşitleri Nazo Gripno: 49,50 tL
Kış Çayı Çeşitleri Herby: 49,50 TL
Fermente Pancar İçeceği Kvass Doğanay 750 ml: 79,50 TL
Siyah Çay Lipton 1000 g: 219 TL
Meyve Bar Delly 35 g: 32,50 TL
Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 270 TL
Ton Balığı Dardanel 3x140 g: 249 TL
Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg: 44,50 TL
Makarna Çeşitleri Pasta Villa 500 g: 32,50 TL
Biber Salçası Çeşitleri Öncü 1650 g: 249 TL
Siyah Zeytin Öncü 1000 g: 149 TL