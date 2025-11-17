CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM katalog 18 Kasım Salı | Bim indirimli aktüel ürünler kataloğu

BİM katalog 18 Kasım Salı | Bim indirimli aktüel ürünler kataloğu

Bu Salı Bim'de yine en kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla müşteriye ulaşıyor. Kahvaltılık lezzetlerden pizzaya, parmak patatesten dönere, çaydan sıcak çikolataya, kış çayı çeşitlerinden pastile... Piriç, bulgur, zeytin, salça, ton balığı ve daha niceleri Bim raflarında sizi bekliyor. İşte Bim'in 18 Kasım Salı günü aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:34
BİM katalog 18 Kasım Salı | Bim indirimli aktüel ürünler kataloğu

Dana Kangal Sucuk Maret 500 g: 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g: 289 TL

0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 27,50 TL

%20 Bitkisel Yağlı Krema Dost 200 g: 15 TL

Çilekli/Kakaolu Süt Yörükoğlu 180 ml: 9,50 TL

Sade Sut Sek 180 ml: 9,50 TL

Şeftali&Ananaslı Kefir İçim 1 L: 72,50 TL

Krem Peynir Peysan 300 g: 54,50 TL

Yoğurt Çeşitleri Mövenpick 100 g: 29,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 299 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 227 TL

Bim aktüel katalog 18 Kasım Salı

Kayısı ve Çilek Aromalı Enerji İçeceği Red Bull 250 ml: 45 TL

Kakaolu Fındık Kreması Peripella 630 g: 129 TL

Salep Cafe Crown 400 g: 119 TL

Sıcak Çikolata Cafe Crown 400 g: 119 TL

Vitaminli Toz İçecek Çeşitleri Nazo Gripno: 49,50 tL

Kış Çayı Çeşitleri Herby: 49,50 TL

Fermente Pancar İçeceği Kvass Doğanay 750 ml: 79,50 TL

Siyah Çay Lipton 1000 g: 219 TL

Meyve Bar Delly 35 g: 32,50 TL

Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimli?

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 270 TL

Ton Balığı Dardanel 3x140 g: 249 TL

Bulgur Çeşitleri Duru 1 kg: 44,50 TL

Makarna Çeşitleri Pasta Villa 500 g: 32,50 TL

Biber Salçası Çeşitleri Öncü 1650 g: 249 TL

Siyah Zeytin Öncü 1000 g: 149 TL

Bim aktüel ürünler liste 18 Kasım

Hakan Çalhanoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Sağlığım yerinde oldukça ülkem için varım"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Konutta fahiş artışa çifte ayar
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
