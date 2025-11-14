CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika: Az önce deprem nerede oldu? Muğla'da deprem mi oldu?

Son dakika: Az önce deprem nerede oldu? Muğla'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.14'te Muğla'da deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında yetkililer açıklama yaparken, vatandaşlar, "Muğla'da deprem mi oldu?", "Muğla'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Muğla depremini hangi iller hissetti?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte, 14 Kasım Cuma günü Muğla'da hissedilen deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 14:41 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 14:46
Son dakika: Az önce deprem nerede oldu? Muğla'da deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.14'te Muğla'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa sürede çevre illerde de hissedilen sarsıntı, bölge halkında endişeye yol açarken, yetkililerden peş peşe bilgilendirmeler geldi. Vatandaşlar ise gün boyunca "Muğla'da deprem mi oldu?", "Depremin şiddeti kaçtı?" ve "Hangi iller hissetti?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. 14 Kasım Cuma günü meydana gelen depremle ilgili hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından ilk veriler paylaşıldı. İşte detaylar...

MUĞLA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.14'te Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Datça olan sarsıntının 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, saat 14.14'te Girit Adası Açıkları'nda (Akdeniz) 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen sarsıntının 55,4 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

