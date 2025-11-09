CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika deprem! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem

Son dakika deprem! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'te Balıkesir'de deprem olduğunu açıkladı.Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Konu hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler paylaşılırken, Balıkesir depremi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 12:17 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 11.58'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" ve "Deprem kaç şiddetinde oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılırken, Balıkesir'deki deprem hakkında detaylı bilgileri haberimizde bir araya getirdik.

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'de Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 7,14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son deprem verilerinde ise Balıkesir Sındırgı'da saat 11.58'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, Balıkesir depreminin 10,0 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den forvet operasyonu!
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
İşte milli takımda İrfan Can gerçeği!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic ATP Finalleri'nden çekildi Djokovic ATP Finalleri'nden çekildi 12:13
Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 12:11
Günün maçlarında VAR hakemleri açıklandı! Günün maçlarında VAR hakemleri açıklandı! 12:04
Fırtına'dan 7 maçlık yenilmezlik serisi! Fırtına'dan 7 maçlık yenilmezlik serisi! 11:56
Manchester City-Liverpool maçı detayları! Guardiola ile Arne Slot karşı karşıya... Manchester City-Liverpool maçı detayları! Guardiola ile Arne Slot karşı karşıya... 11:51
Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman? Nottingham Forest-Leeds United maçı ne zaman? 11:36
Daha Eski
Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Crystal Palace-Brighton maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? 11:29
Brentford-Newcastle United maçı ne zaman? Brentford-Newcastle United maçı ne zaman? 11:21
İrlanda'dan UEFA'ya İsrail başvurusu! İrlanda'dan UEFA'ya İsrail başvurusu! 11:19
Rui Costa güven tazeledi! Rui Costa güven tazeledi! 11:16
Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman? Aston Villa-Bournemouth maçı ne zaman? 11:13
Çorum FK-Iğdır FK maçı detayları! Çorum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:55