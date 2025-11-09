Son dakika deprem! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 11.58'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" ve "Deprem kaç şiddetinde oldu?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılırken, Balıkesir'deki deprem hakkında detaylı bilgileri haberimizde bir araya getirdik.

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.58'de Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 7,14 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son deprem verilerinde ise Balıkesir Sındırgı'da saat 11.58'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, Balıkesir depreminin 10,0 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı.