Ziraat Türkiye Kupası
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! İlk toplantı ne zaman, kimler katılacak?

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! İlk toplantı ne zaman, kimler katılacak?

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni ücret belirleme süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. Komisyonun ilk toplantısının Aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Peki, İlk toplantı ne zaman, kimler katılacak? Asgari ücret ilk komisyon toplantısı ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:31 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 14:33
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! İlk toplantı ne zaman, kimler katılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için yeni maaşı belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren bu süreçte, enflasyon oranları, ekonomik büyüme verileri ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Komisyonda; Türk-İş Genel Sekreteri, TİSK temsilcileri ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri bir araya gelecek. Görüşmelerin ilk turunda ekonomik tablo değerlendirilecek, ikinci turda ise rakamsal teklifler öne çıkacak. Peki, asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? Yeni yılda asgari ücret en az ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor. İlk toplantıda genel ekonomik veriler, enflasyon oranları ve işçi-işveren maliyetleri ele alınıyor. Toplam 15 üyeden oluşan bu komisyon, her yıl olduğu gibi milyonlarca çalışanın maaşını belirleyecek kritik kararı oy çokluğuyla alacak.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

2025 yılı boyunca yüksek seyreden enflasyon oranı, alım gücündeki düşüş ve artan yaşam maliyetleri, yeni yılda asgari ücrete güçlü bir zam yapılması beklentisini artırıyor.
Yıl genelinde açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon oranının yüzde 45-50 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, 2026 asgari ücretinin de en az yüzde 35-40 aralığında artırılabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, refah payı uygulamasının da devreye girmesiyle 2026 yılı asgari ücretin:
👉 En az 22.000 TL,
👉 Ortalama olarak 23.000 – 25.000 TL bandında olması bekleniyor.

Bu tahmin, hem piyasa beklentileri hem de ekonomik göstergelerle örtüşüyor.

KİMLER ETKİLENECEK?

Asgari ücret, yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, dolaylı olarak kıdem tazminatından işsizlik maaşına, AGİ'den prim oranlarına kadar birçok kalemi etkiliyor. Dolayısıyla yeni asgari ücretin belirlenmesi, hem kamu hem de özel sektör açısından önemli sonuçlar doğuracak.

GÖZLER ARALIK AYINDA!

Milyonlarca vatandaşın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantıda olacak. Ekonomistler, hükümetin bu yıl da "çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" söylemini sürdüreceğini belirtiyor. Bu da yeni yılda, asgari ücretin 22.000 TL'nin altına düşmeyeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşturuyor.

