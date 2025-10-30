CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Esenyurt elektrik kesintisi | BEDAŞ Esenyurt elektrik ne zaman gelecek? 30 Ekim Perşembe

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 25 ilçede yaşanacak planlı elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Esenyurt'un birçok mahallesinin de dahil olduğu kesintiler, bazı mahallelerde 30 Ekim Perşembe gününün yanı sıra 31 Ekim ve 1 Kasım'da da devam edecek. Ara ara sağlanacak enerji akışıyla vatandaşlara kısa süreli elektrik kesintisi sağlanacak. Peki elektrik ne zaman gelecek? İşte Esenyurt'ta elektrik kesintisi olan mahalleler...

Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanan mahallelerin sakinleri, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. BEDAŞ, 30 Ekim Perşembe günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokakları da açıklayan BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde, kesintilerin bazı bölgelerde 3 gün kadar devam edeceği bilgisi verildi. İşte Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak yerler...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-10-30 00:00:00 - 03:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 30/10/2025 00:00:00 - 30/10/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt elektrik kesintisi 30 Ekim Perşembe

2025-10-30 00:00:00 - 03:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1593. sk bölgelerinde 30/10/2025 00:00:00 - 30/10/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 04:00:00 - 07:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 30/10/2025 04:00:00 - 30/10/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 04:00:00 - 07:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk bölgelerinde 30/10/2025 04:00:00 - 30/10/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, SEVCİHAN sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ Esenyurt elektrik ne zaman gelecek? | TIKLA ÖĞREN

