Haberler Haberler Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

Bim 31 Ekim Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. En kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla raflara dizen Bim'de bu Cuma televizyon, elektrikli süpürge, dikey süpürge, elektrikli scooter, tencere ve tava çeşitleri, saklama kapları, fırın kapları, spor giyim ürünleri ve oyuncak çeşitleri indirime girdi. Bim'in aktüel kataloğunu merakla bekleyenler için ürünler ve fiyatlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

LG 55 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 32.900 TL
SENNA 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 14.490 TL
DeLonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.990 TL
USB Şarjlı Led Masa Lambası: 1.099 TL
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi: 8.999 TL
Fakir Çay Makinesi: 1.290 TL
Şarjlı Telefon Tutucu MAkyaj Aynası: 1.349 TL

Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

Chef's Pro Karnıyarık Tencere: 529 TL
Chef's Derin Tencere: 499 TL
Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li: 499 TL
Elegant Dikdörtgen Serbis Tabağı: 149 TL
Cam Saklama Kabı: 199/109 TL
Echo Meşrubat Bardağı: 175 TL
Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li: 269 TL

Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı: 125/149/189 TL
LAV Gravürlü Cam Saklama Kabı: 32 TL
LAV 3'lü Misket Sunum Bardağı: 129 TL
LAV Cam Şekerlik: 69 TL
LAV 12 Parça Kahve Fincan Seti: 349 TL

Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

Lotto Kadın/Erkek Spor Ayakkabı: 699 TL
Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst: 329 TL
Lotto Oduncu Gömlek Erken/Kadın: 289/279 TL
Lotto Kışlık Gömlek Erkek: 249 TL

Bim katalog 31 Ekim Cuma | Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler listesi

Lisanslı Metal Arabalar: 219 TL
Oyuncak Mutfak Seti: 869 TL
Oyuncak Pet Seti: 129 TL
Luna'nın Oturma Odası Oyun Seti: 239 TL
Oyuncak Araçlar: 129 TL
Buz Tuzağı Oyunu: 99 TL
Trixy Kutu Oyunu: 219 TL

