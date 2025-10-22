Green Card başvuru ne zaman 2026? | Green Card başvuru tarihleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen statüsünde sınırsız süreyle yaşama, çalışma ve eğitim haklarını destekleyen bir belge olması sebebiyle, özellikle gençler tarafından rağbet görüyor. Bu yıl 50 bin göçmen için düzenlenecek çekilişle belirlenecek isimler, ABD'de yaşamak için fırsat elde edecek. DV Lottery tarafından yapılacak çekilişe katılmak isteyen adayların öncesinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Peki Green Card başvuru ne zaman 2026? İşte Green Card başvuru tarihleri...

GREEN CARD BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diversity Visa (DV) Lottery programı üzerinden yapılmaktadır. Bu program, her yıl yaklaşık 50.000 kişiye rastgele Green Card hakkı verir. Başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor. Ancak bu yıl başvurular için henüz tarih verilmedi. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl da başvuruların Ekim ayı bitmeden başlaması beklenmektir.

GREEN CARD KİMLER BAŞVURABİLİR?

En az 18 yaşında olmalısınız (başvuru sırasında).

Suç kaydı veya sağlık sorunu gibi yasal engelleriniz olmamalı (mülakat aşamasında kontrol edilir).

Eş ve 21 yaş altındaki bekar çocuklarınızı başvuruya dahil edebilirsiniz; onlar da vize hakkı kazanır.

Doğum Yeri Şartı: Doğum yerinizin, son 5 yılda ABD'ye 50.000'den az göç veren bir ülke olması gerekir. Uygun ülkeler listesi her yıl açıklanır (örneğin, Türkiye şu an uygundur; Çin, Hindistan, Meksika gibi yüksek göç veren ülkeler ise hariç tutulur). Evli kişilerin eşinin doğum yeri uygunsa, onun ülkesi kullanılabilir.

Eğitim Şartı: En az lise diploması veya eşdeğeri bir eğitim belgesine sahip olmalısınız. Bu, resmi olarak tanınan bir lise mezuniyeti anlamına gelir.

İş Deneyimi Şartı (Eğitim yoksa alternatif): Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalısınız. Bu iş, ABD İş İstatistikleri Bürosu'nun belirlediği "at least two years of training or experience" kategorisinde olmalıdır (örneğin, teknik meslekler)

Başvuru tamamen ücretsiz ve online yapılmalıdır; birden fazla başvuru (aile üyeleri hariç) diskalifikasyona neden olur.

GREEN CARD NASIL BAŞVURULUR?

👉Başvurular resmi site üzerinden (dvprogram.state.gov) yapılmaktadır. (Site, başvuru dönemi dışında aktif olmaz)

👉Siteye fotoğraf yükleyin (belirli kurallara uyan, son 6 ayda çekilmiş).

👉Kişisel bilgileri girin ve onay numaranızı saklayın.