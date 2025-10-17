CANLI SKOR ANA SAYFA
Kanal D’nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel’in sunumuyla hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, 17 Ekim 2025’te Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu ve bilezikleri hangi gelin aldı? Yarışmada gelinler hem lezzet hem de sunum açısından jüri karşısında kıyasıya mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:58
Kanal D'nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, 17 Ekim 2025'te Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu ve bilezikleri hangi gelin aldı? Yarışmada gelinler hem lezzet hem de sunum açısından jüri karşısında kıyasıya mücadele ediyor. Hafta içi her gün devam eden Gelinim Mutfakta'da bu puanlar, haftalık bilezik yarışında önemli bir rol oynuyor. İzleyiciler, bölümlerdeki sürprizler ve eğlenceli anlarla ekran başında programı kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 17 Ekim bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın kazananı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 17 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Ekim Cuma günü puan durumu henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta puan durumu

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

