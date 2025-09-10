Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? | TCMB eylül ayı faiz kararı beklentisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında açıklayacağı faiz kararı, ekonomi çevrelerinin ve piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, AA Finans tarafından hazırlanan beklenti anketi yayımlandı ve gözler tamamen Merkez Bankası'nın atacağı adıma çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı beklentisi ne? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Resmi takvime göre TCMB faiz kararı toplantısı 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Alınacak faiz kararı, her zaman olduğu gibi toplantı günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklamanın ardından yayımlanacak karar metni ise yalnızca faiz oranını değil, aynı zamanda Merkez Bankası'nın enflasyon görünümü, büyüme hedefleri ve döviz kuru politikası hakkında da önemli ipuçları sunacak.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz indirim sürecinin devam etmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin beklentilerine göre, politika faizinde 200 baz puanlık bir indirim yapılarak oranların %41'e çekilmesi güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan 26 ekonomistin büyük kısmı, indirimin sürdürüleceği konusunda ortak görüş bildirdi. Katılımcılardan 18'i 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan, 5'i ise 300 baz puanlık indirimin masada olduğu tahminini paylaştı.

Yıl sonuna ilişkin öngörüler de dikkat çekiyor. Ankete göre ekonomistlerin ortalama beklentisi, 2025 yıl sonu politika faizinin %36,5 seviyesinde şekilleneceği yönünde.

Faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurları, borsa endeksi ve kredi piyasalarında yeni bir yön arayışı gündeme gelecek. Bu nedenle eylül toplantısından çıkacak karar, ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.