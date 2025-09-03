CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı için tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 00:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA EuroBasket 2025'te grubunun son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar bu maçtan 95-90'lık skorla galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve önemli bir başarıya imza attı.

Bu başarının ardından Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

